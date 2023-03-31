فن ومشاهير

ضرب نار الحلقة 8.. مهرة وجابر يرقصان على أغنية "على راحتك" لعبد الباسط حمودة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 8.. مهرة وجابر يرقصان على أغنية "على راحتك" لعبد الباسط حمودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 8 زواج جابر (أحمد العوضي) ومهرة (ياسمين عبد العزيز)، كما أهداها عقدا أثريا في ليلة زفافهما، كما شهدت الحلقة عددا من مشاهد الحب والرومانسية التي جمعت بين جابر ومهرة، فضلا عن رقصهما سويا على أغنية "على راحتك" لحكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، بعد أن طلب منها أن يسافرا إلى الإسكندرية ولكنها قامت بتأجيل ذلك من أجل أخواتها.

 

5efa2c26-aa12-4f4d-b02b-779bb98a0a61

 

 

9328e9ec-5887-4a75-a3a0-907a43bdc162

 

 

61154140-bd0f-4bb6-a14d-8398a4668512

 

 

b8fca8e0-1086-413a-b074-844d732b9539

 

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

 

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

 

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا