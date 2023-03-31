شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 8.. مهرة وجابر يرقصان على أغنية "على راحتك" لعبد الباسط حمودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 8 زواج جابر (أحمد العوضي) ومهرة (ياسمين عبد العزيز)، كما أهداها عقدا أثريا في ليلة زفافهما، كما شهدت الحلقة عددا من مشاهد الحب والرومانسية التي جمعت بين جابر ومهرة، فضلا عن رقصهما سويا على أغنية "على راحتك" لحكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، بعد أن طلب منها أن يسافرا إلى الإسكندرية ولكنها قامت بتأجيل ذلك من أجل أخواتها.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.