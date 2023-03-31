شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 8.. قس الكنيسة يهرب من بيت باسيلى قبل دخول الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي العديد من الأحداث، حيث اجتمع بعض الأخوة المسيحيين في بيت بسيلي حتى يصلوا، ولكن فجأة سمعوا صوت موتيسكلات كثيرة خارج المنزل، وعندما نظر أحدهم وجد مجموعة من الشيوخ تحت المنزل ومعهم شوم، فقرروا الهروب من الباب الخلفي للمنزل مع قس الكنيسة، وعندما دخل الشيوخ المنزل لم يجدوا سوى عائلة بسيلي، وضيف عندهم مما جعلهم يعودوا مرة أخرى، حيث كانوا قد حذروهم من إقامة الصلوات في بيوتهم.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.