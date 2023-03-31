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لبنى ونس: تواضع محمد رمضان فى كواليس "جعفر العمدة" سر النجاح ومحمد سامى مبدع

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القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة لبنى ونس عن سعادتها لنجاح دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، وقالت في تصريحات لـ"الخليج 365": "أنا ربنا كافأنى بهذا النجاح وأشكر المخرج العبقرى محمد سامى، أرى أنه مخرج مبدع لأنه يحب الممثل ويهتم بكل كبيرة وصغيرة في دوره".

وأضافت: "محمد رمضان أرى أن السر في نجاحه حبه لزملائه واهتمامه بهم في العمل"، لافتا إلى أنه لا يشعر الآخرين بنجوميته، لذا الكواليس يسودها جو أخوى وأسرى".

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 لبنى ونس 

 

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 لبنى ونس 

 

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 لبنى ونس 

وأضافت لبنى في تصريحها أن تليفونها لم تنقطع عنه الاتصالات منذ  بداية عرض حلقات "جعفر العمدة"، مضيفة: "ربنا يعلم أن تعبت جدا في هذا العمل ولذلك رضانى، ألف حمد وشكر لك يا رب".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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