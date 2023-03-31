شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى ونس: تواضع محمد رمضان فى كواليس "جعفر العمدة" سر النجاح ومحمد سامى مبدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة لبنى ونس عن سعادتها لنجاح دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، وقالت في تصريحات لـ"الخليج 365": "أنا ربنا كافأنى بهذا النجاح وأشكر المخرج العبقرى محمد سامى، أرى أنه مخرج مبدع لأنه يحب الممثل ويهتم بكل كبيرة وصغيرة في دوره".

وأضافت: "محمد رمضان أرى أن السر في نجاحه حبه لزملائه واهتمامه بهم في العمل"، لافتا إلى أنه لا يشعر الآخرين بنجوميته، لذا الكواليس يسودها جو أخوى وأسرى".



لبنى ونس



لبنى ونس



لبنى ونس

وأضافت لبنى في تصريحها أن تليفونها لم تنقطع عنه الاتصالات منذ بداية عرض حلقات "جعفر العمدة"، مضيفة: "ربنا يعلم أن تعبت جدا في هذا العمل ولذلك رضانى، ألف حمد وشكر لك يا رب".