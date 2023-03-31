شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 8.. مراد مكرم بيتلعب عليه لعبة جديدة من مي عمر وبسنت شوقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة و DMC ومنصة Watch it، بذهاب "أمجد" مراد مكرم إلى منزل "عمرو" ياسر جلال، وقابل زوجته "عاليا" وقام بسؤالها عن "بثينة" مي عمر، وأخبرته أنها تركت المنزل منذ أيام وذهبت إلى صديقتها "دينا" بسنت شوقى.

اتصل "أمجد" بـ"دينا" وسألها على "بثينة" وأخبرته بأنها عند خالتها بالإسكندرية، وبعد غلقها الاتصال اتصلت بـ "بثينة" وأخبرتها بما حدث، فيما اتفقت بثينة معها على أمر تنفذه مع "أمجد" وهو الأمر الذى لم يتم الكشف عنه بشكل واضح، حيث ذهبت "دينا" في مرة أخرى لمقابلة "أمجد"، وأعطته بعض النصائح حتى يعود بشكل جيد إلى "بثينة" أبرزها أن يجعلها تشعر بأنه يضيع منها، كما قابلته مرة أخرى بحجة إن هاتفه كان مغلقاً وأرادت أن تطمئن عليه وتصطحبه معها في حدث سوياً.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.



علاقة مشروعة الحلقة 8



علاقة مشروعة الحلقة 8