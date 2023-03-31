شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 8 .. أحمد العوضى يهدى ياسمين عبد العزيز عقدا أثريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى جابر (أحمد العوضي) زوجته مهرة (ياسمين عبد العزيز) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 8 عقدا أثريا بعد حفل زفافهما، يتوارثه الأجيال، فضلا عن عدد من المشاهد الرومانسية التي جمعت الزوجين، ورقصهما على أحد أغاني الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.