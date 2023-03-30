شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 8.. ياسر جلال ومي عمر يقضيان وقتا رومانسيا فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، طلب "عمرو" ياسر جلال من "بثينة" مي عمر أن يغادرا الفندق والذهاب لفندق آخر داخل مدينة أسوان، بعدما شاهدهما أحد أقارب زوجته الأولى "عاليا" داليا مصطفى.

سيطرت الأجواء الرومانسية على "عمرو" و"بثينة" أثناء خروجهما فى أماكن مختلفة بمدينة أسوان، وسيطرت عليها الغيرة أيضا، بعدما أخبرها بأنه سيذهب للقاهرة للقاء فتاة تريد العمل بالشركة، وطلبت منه أن يقوم بتسريح السكرتيرة ويقوم بتعيين رجل بدلاً منها، وطلب منها عدم التدخل في عمله.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.



علاقة مشروعة الحلقة 8



علاقة مشروعة الحلقة 8



علاقة مشروعة الحلقة 8