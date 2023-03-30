شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 8.. أحمد عيد يطلق النار على عائلة أبو عصاية بسبب صورة أخته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم العديد من الأحداث، حيث قام شخص مجهول بإرسال صورة أنس "ندى موسى" مع عصام أبو عصاية "هشام عاشور" لعبد الجبار "جمال سليمان"، الذى صدم بعدما رأها وعندما سأله أبناؤه أفصح لهم فقرر مسعود أن يحمل سلاحه ويذهب لعائلة أبو عصاية ويطلق عليهم النار، وعندما رأته زوجته سميرة يحمل السلاح ذهبت على الفور وأبلغت أمه "فريدة سيف النصر"، فذهب عبد الجبار وراءه مسرعا وأوقف ضرب النار، كما أوقفه حسن أبو عصاية "كمال أبو رية" كذلك من عنده.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.