شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 8.. الشيخ المنزلاوى يعقد جلسة صلح بين عبد الجبار وأبو عصاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم الكثير من الأحداث، حيث عقد الشيخ المنزلاوي جلسة صلح بين عبد الجبار "جمال سليمان" وحسن أبو عصاية "كمال أبو رية"، وكانت مطالب عبد الجبار في الجلسة أن يبعد عصام أبو عصاية عن ابنته نهائياً وينسي فكرة الزواج منها، وذهب عبد الجبار لابنته أنس وعاتبها عما فعلت ووعدته أن تنسى قصتها مع عصام.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.