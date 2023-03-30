شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 8.. طه القماش يضرب مجاهد بعد مقتل صديقه حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 8 مسلسل سوق الكانتو بضرب "طه القماش" لـ"مجاهد" بعدما علم أن "جابر" وراء ما حدث وتسبب في القبض عليهم ودخولهم السجن وقتل صديقه "حمدي".

ويتدخل حارس السجن لينقذ "مجاهد" من يد "طه القماش"، فيما يخبره صديقه "رجب" أو شريف إدريس بأنه عرف مجاهد من خلال أحد الأشخاص في بار، ويشعر بالندم وأنه السبب وراء مقتل صديقهما حمدي.

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.