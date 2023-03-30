شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 8 .. التكفيريون يجهزون خطة أخرى عبر طن متفجرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل الكتيبة 101 مواصلة تفكير الإرهابيين فى تنفيذ عملية كبرى تستهدف الجيش دون الإفصاح عنها، إلا أن أبو أسامة قبل إصابته فى مداهمة الجيش لمخبأه أخبره كل من معه أنهم يقوموا بجمع الأفراد بعدد ضخم خلال مكان واحد.

وانتهت الحلقة لتشير إلى ذلك، مع تجهيزات فى أحد الأماكن وسؤال شخص بدا عليه إرهابى بقوله: "هي دى تشيل كام tnt" ليجاوبه قائلاً: "مش أقل من طن"، مع العلم أن تلك المادة تستخدم فى التفجير.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 3.15 صباحاً والساعة 3.15 مساء، كما تعرض على قناة DMC دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 صباحاً، بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.