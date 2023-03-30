شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 8.. فريدة سيف النصر تعترف لابنتها بالغيرة منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم العديد من الأحداث المشوقة، حيث طلب عبد الجبار "جمال سليمان" من زوجته سكينة "فريدة سيف النصر" أن تقترب من ابنتها أنس "ندى موسى" ولا تصدها كما تفعل، فذهبت سكينة لابنتها وكشفت لها تفاصيل حياتها بأنها كانت تريد أن تصبح طبيبة ولكن أخيها كان يغار منها بسبب تفوقها الدراسي، فقرر هو وأمها أن تخرج من التعليم وتتزوج من عبد الجبار، كما أفصحت لها أن النفس أمارة بالسوء، وأنها لا تستطيع أن تنكر غيرتها عندما كانت تراها ببالطو الطب وهي ترتديه ولكنها تحبها وفخورة بها.

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مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.