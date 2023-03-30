شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 8.. خالد الصاوى يذهب لطارق لطفى وسما إبراهيم تقابل عائشة بن أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحادث الحلقة الثامنة من مسلسل مذكرات زوج ذهاب دكتور طه عياد (خالد الصاوي) إلى مكان تواجد رؤوف، ويخبره أنه علم مكانه من الأبليكشن الخاص بتسجيل المذكرات، كما يسأله عن هدى (جيهان الشماشرجي)، ليعلم رؤوف أن مذكراته المسجلة تصل إلى طه ويحتفظ بها.

كما تقوم نجيبة (سما إبراهيم) بالذهاب إلى شيرين (عائشة بن أحمد) في شركتها، للحديث معها عن المشكلات التي تواجهها هي وزوجها، وتنصحها بمحاولة البحث عن نفسها وتغيير ما يحدث حولها، لتبدأ شيرين الحديث معها.





مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.