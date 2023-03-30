شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 8.. ياسر جلال يتهرب من قريب زوجته بعدما شاهده مع مي عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة و DMC ومنصة Watch it، بعد رؤية أحد أقارب "عاليا" داليا مصطفى زوجها "عمرو" ياسر جلال بصحبة "بثينة" مي عمر فى أسوان، واستطاع "عمرو" أن يقنعه بأنها عميلة وأنها جلسة عمل، وبعد عودته للجلوس مع "بثينة" طلب منها أن تغادر بشكل رسمي كأنها عميلة، حيث يثبت صحة حديثه.

وارتدت "فريدة" ابنة "عمرو" فستان سهرة وذهبت إلى الشركة التي ستقوم بإعدادها لمسابقة ملكة جمال، وذلك دون علم والديها، وقامت بتنسيق خروجها وعودتها مع الخادمة لديهم "منال"، ياسمين رحمى.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.



مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 8



مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 8



مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 8