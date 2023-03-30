شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوق الكانتو الحلقة 7 .. ملخص الأحداث قبل عرض الحلقة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل سوق الكانتو الحلقة 7 شهدت العديد من الأحداث منها مغادرة أمير كرارة "طه القماش" البنسيون بعد طرد شيرين والدة راوية (مي عز الدين) له ولأصدقائه، وتتبعه الأخيرة لمحاولة شرح الأمر له، وتخبره أن هناك سوء تفاهم، وأن هناك خلافا قديما بين جده الحج حسانين ووالدتها.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 7.. اظهرت فاطمة وهي تقف أمام أحد الأضرحة تتوسل إلى الله كيف ينقذها، مما تعانيه، ويتبعها رشاد الحرامي، وتحاول أن تبعده، فيما يحاول هو ان يتودد لها مجددا.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 7 ..يعترف رشاد الحرامي لفاطمة بحبه لها، كما يطالبها مجددا بالعثور على الحجة التي تثبت حقه في السوق.

يخبر أمير كرارة (طه القماش) مي عز الدين (راوية) بقصته أن والده تزوج من والدته بعد "الست وصايف" ثم انجباه بعد الزواج بعام، ثم عاد إلى زوجته وانجب منها اخته عائشة، ثم تعرض للغرق في البحر أثناء عمله مع تجار من إيطاليا، وانه عاش مع والدته فترة من الوقت حتى توفيت، ليذهب للعيش مع "وصايف" واخيه صالح، قبل أن يغادر الأخير للحرب ولم يعد.

وبدورها تخبره راوية بقصتها، وأن والدها من الأرياف وجاء للعيش في الإسكندرية وكان لديه طموحا كبيرا وقابل والدتها وأحبها وتزوجا، ثم ذهب إلى القاهرة واشترى محلا في السوق، ثم انجباها، وتوفي جدها عقب ذلك وطلبت الأسرة أن يعود والدها لقريته لكن والدتها شيرين لم توافق، كما تخبره بأن جده له علاقة برجوع والده إلى بلدته في الأرياف.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 7..يطلب طه القماش من راوية عدم السفر إلى فرنسا، دون ان يذكر لها السبب.كما تنشأ قصة حب بين "قرنفل" صديقة راوية، و"حمدي" صديق طه القماش.

وفي مشهد فلاش باك يتذكر عبد العزيز مخيون، في زمن مضى انه كان يجلس مع أحد المعلمين ويطمئن منه على زوجته التي كانت حامل وقتئذ وينصحه بان يسمي ابنه القادم "شحاتة"، كما يعطيه مالا لكي يوصله إلى المعلم (أبو المكارم) الذي يمر بضائقة مالية، ويخبره بألا يقول هذا السر لأي أحد.

ثم يعود مخرج العمل إلى زمن احداث المسلسل، ونجد الحج حسنين يطلب من أحد رجاله (نجاح) أن يواصل البحث عن ورثة أو عائلة الحج أبو المكارم، ويتضح من خلال حديثه مع ابنه شحاتة أو محمود البزاوي أنه اشترى محلا في وقت مضي من أبو المكارم.