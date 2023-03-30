شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 8.. الضابط نور يرفض الإجازات إلا بعد الحصول على حق زميله والان مع تفاصيل الخبر
ومع عصبيته الشديدة حاول آسر ياسين "خالد" تهدئته وأخبره بأنه عليه أن يهدأ، لأن تلك حرب، مطالباً إياه بالحصول على إجازة، ولكن رفض "نور" مخبراً إياه بأنه لن ينزل أية إجازات إلا بعد الأخذ بحق صاحبه.
يعرض مسلسل الكتيبة 101 يومياً فى شهر رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 3.15 صباحاً والساعة 3.15 مساء، كما تعرض على قناة DMC دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 صباحاً، بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.
مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.
تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.