شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 8.. الضابط نور يرفض الإجازات إلا بعد الحصول على حق زميله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الثامنة من مسلسل الكتيبة 101 بفقد عمرو يوسف "الضابط نور" أعصابه بصورة كبيرة، وذلك بعدما دخل على الضابط خالد "آسر ياسين" وأخبره أنه يرغب فى الذهاب إلى المكان الذى يختبئ فيه أبو أسامة للانتقام لما حصل لصديقه إسلام بعدما فقد قدميه الاثنتين.

ومع عصبيته الشديدة حاول آسر ياسين "خالد" تهدئته وأخبره بأنه عليه أن يهدأ، لأن تلك حرب، مطالباً إياه بالحصول على إجازة، ولكن رفض "نور" مخبراً إياه بأنه لن ينزل أية إجازات إلا بعد الأخذ بحق صاحبه.

يعرض مسلسل الكتيبة 101 يومياً فى شهر رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 3.15 صباحاً والساعة 3.15 مساء، كما تعرض على قناة DMC دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 صباحاً، بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.