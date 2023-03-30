شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 8.. عائشة بن أحمد تكتشف علاقة طارق لطفى بجيهان الشماشرجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذهب شيرين (عائشة بن أحمد) إلى القسم برفقة المحامي لتساعد رؤوف (طارق لطفي)، خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 8، ويحاول المحامي طمأنتها، وبعد تدخل المحامي ليصلح بين الطرفين، بالفعل يقبل الطرفان التصالح، ويذهب إلى شيرين ويخبرها أن تهدأ وأن الفتاة التي ترافق زوجها شهدت معه أمام الضابط، مما سهل عملية خروجه من القسم، وسط صدمة شيرين، وعند عودتها إلى رؤوف تجده برفقة هدى (جيهان الشماشرجي)، فتصدم من تقاربه واهتمامه بها، لتنتهي بذلك أحداث الحلقة 8.





مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.