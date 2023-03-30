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شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 8.. الجيش ينفذ عمليته والضابط إسلام يفقد قدميه والان مع تفاصيل الخبر
وهناك دار قتال شرس بين الجيش من جهة والتكفيريين، هرب فى النهاية وليد فواز بعد إصابته، كما أنقذ عمرو يوسف زميله الضابط "إسلام" الذى يجسد دوره إسلام جمال إلا أنه فقد قدميه الاثنتين خلال العملية.
ولكن نجحت العملية فى الوصول إلى معلومات مهمة عبر ورق وهارد ديسك عليه معلومات عديدة تحمل خطط التكفيريين ومعلومات عنهم.
بعد ذلك ذهب الضابط "نور" عمرو يوسف إلى المستشفى من أجل استجواب زوجته التى وصلت هناك فى حالة سيئة، إلا أن الطبيبة "ميرنا نور الدين" طمأنته عليها.
مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.
ويعرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 3.15 صباحاً والساعة 3.15 مساء، كما تعرض على قناة DMC دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 صباحاً، بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.
الكتيبة 101 الحلقة 8
الكتيبة 101 الحلقة 8
مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8
مسلسل الكتيبة 101 حلقة 8