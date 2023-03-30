شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 8.. الجيش ينفذ عمليته والضابط إسلام يفقد قدميه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الثامنة من مسلسل الكتيبة فى إبراز دور الجيش والكتيبة 101 فى حماية سيناء من التكفيريين، وذلك بعدما حصلوا على معلومات مهمة من حسنى شتا "عيد" عقب القبض عليه، مكنتهم من الوصول إلى مخبأ فيه قيادات تكفيرية مثل وليد فواز "أبو أسامة" وغيره من القيادات.

وهناك دار قتال شرس بين الجيش من جهة والتكفيريين، هرب فى النهاية وليد فواز بعد إصابته، كما أنقذ عمرو يوسف زميله الضابط "إسلام" الذى يجسد دوره إسلام جمال إلا أنه فقد قدميه الاثنتين خلال العملية.

ولكن نجحت العملية فى الوصول إلى معلومات مهمة عبر ورق وهارد ديسك عليه معلومات عديدة تحمل خطط التكفيريين ومعلومات عنهم.

وبدأت الحلقة الثامنة من مسلسل الكتيبة 101 من خلال استجواب الضابط خالد "آسر ياسين" لـ عيد "حسنى شتا" بعدما قبضوا عليه فى حلقة الأمس، وأبلغه بأنه حالة عدم تعاونه معهم وإبلاغه معلومات مهمة سيطلق سراحه ولكن للإرهابيين ويبلغهم بأنه تعاون معاهم.

بعد ذلك ذهب الضابط "نور" عمرو يوسف إلى المستشفى من أجل استجواب زوجته التى وصلت هناك فى حالة سيئة، إلا أن الطبيبة "ميرنا نور الدين" طمأنته عليها.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.