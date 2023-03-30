شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 8 .. آسر ياسين يستجوب حسنى شتا للوصول إلى التكفيريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل الكتيبة 101 من خلال استجواب الضابط خالد "آسر ياسين" لـ عيد "حسنى شتا" بعدما قبضوا عليه فى حلقة الأمس، وأبلغه بأنه حالة عدم تعاونه معهم وإبلاغه معلومات مهمة سيطلق سراحه ولكن للإرهابيين ويبلغهم بأنه تعاون معاهم.

بعد ذلك ذهب الضابط "نور" عمرو يوسف إلى المستشفى من أجل استجواب زوجته التى وصلت هناك فى حالة سيئة، إلا أن الطبيبة "ميرنا نور الدين" طمأنته عليها.

تعرض قناة ON حصريًا فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم مسلسل "الكتيبة 101"، المكون من 20 حلقة، ويسلط الضوء على تضحيات قدمها ضباط وجنود من أجل وطنهم فى سيناء، فيما تعرض القناة مسلسل "حرب" المكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا ومحمد فراج فى الثلث الأخير من شهر رمضان.

وتضم قائمة الفنانين المشاركين فى مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، محمود عبد المغنى، رشا المهدى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجى.