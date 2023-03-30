شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8.. عنبة يسلم حقائب السفر لمايان السيد ويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة.

بدأت باتصال من الضابط حسام رئيس مباحث قسم قصر النيل بأكرم وأكد له أنه نسى محفظته عنده وتركها له فى المكتب، وطلب منه أن يمر عليه ليأخذها، كما اتصلت سماح بعنبة وطلبت منه شنط السفر، خاصة أن والدتها كانت تريد ان تذهب للاوتيل الذى نامت فيه سماح ابنتها واكدت لبويكا أنها تريد الشنط فى الحال، واكد لها بويكا انه سيجلب لها الحقائب خلال ساعات.

وعلى جانب آخر بدأ محمد محمود شقيق زوج الدكتورة سميحة فى البحث عنهم ومراقبة عائلة سميحة، خصوصا انه باع شقتهم لعلاء مرسى وزوجته.

وجمع عنبة حقائب سماح وذهب لايصالها لسماح - مايان السيد، وخلال طريقه حدث خلاف ومشادة بين عنبة ومحمد ثروت بسبب الطريق، حتى وصل لعماد ليصل الضابط حسام ويطلب من اكرم ان يرجع للوراء، ليصل بويكا بالحقائب الى سماح.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع.

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسلها الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.