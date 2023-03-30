شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الصفارة الحلقة 8.. أحمد أمين بلطجى وكبير البلتكانة ويواجه أبو ريالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين الذى يتم عرضه على قناة dmc، بعدما وجد نفسه في شخصية بلطجى في حارة شعبية، وأصبح يدعى "مهاتمة" كبير البلتكانة، ويقابل مجموعة من الأشخاص البلطجية يرأسهم شخص يدعى أبو ريالة، الذى جاء بسبب ثأر لدى مهاتمة، حيث ضرب الأخير شقيقه وأهانه.

يجد شفيق (أحمد أمين) بشخصية مهاتمة نفسه وسط أشخاص شكلهم غريب وطريقة كلامهم غير مفهومة، إلا أن شقيقة وجيه (طه دسوقى) يعرف كيف يتعامل معهم ويتحدث بلغتهم، وقبل بدء العركة بينهم يفكر مهاتمة في إخراج الصفارة والتصفير من أجل إنهاء هذا الموقف ولكنه لم يجدها، فيما يشعجه وجيه على التعامل مع أبو ريالة باعتباره كبير المنطقة.

يتراجع أبو ريالة ويخاف من مهاتمة ويطلب منه السماح، إلا أن وجيه يؤكد على مهاتمة أنه قبل مغادرة المكان يجب ترك علامة على وجه أبو ريالة، ويعطيه سلاحا أبيض من أجل ذلك وسط استعداد أبو ريالة للأمر، إلا أن مهاتمة يرفض ضربه بالسلاح ويغادر المكان.

مواعيد عرض الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.



الصفارة الحلقة 8