شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 8 جعفر العمدة.. عماد صفوت ينوى تسليم مجدى بدر لمحمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اسماعيل الشخصية التى يقدمها الفنان عماد صفوت خلال الحلقة الثامنة من مسلسل جعفر العمدة مع شقيقه ونوى تسليم بلال شامة الذى اختطف ابن محمد رمضان منذ 19 عامًا، وكان ابنه من زوجته الأولى مي كساب الذي تم اختطافه أثناء ولادته في المستشفى.

وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل جعفر العمدة الذى يعرض على قناة دى إم سى، بإبلاغ كارم شقيق الفنانة ايمان العاصى زوجة محمد رمضان لوالده الحاج حمادة فتح الله الذي يعد أحد أعداء محمد رمضان في العمل: "أنا نويت اتجوز ثريا حرم جعفر العمدة سابقًا وهتبقى حرم كارم فتح الله حاليًا ونعمل فرح كبير نكيد جعفر وهو يوم واحد وهطلقها".

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.