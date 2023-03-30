شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8.. يسرا تبحث عن حقائب السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة، حيث أكدت الدكتورة سميحة أن الشقة التى قدمها لها أكرم "محمد ثروت" ملكه عندما تحدثت مع أبنائها سامح وسماح، كما طالب أكرم فوقية أن تحكى له حدوته قبل النوم فى دعابة.

ومع تتابع الأحداث سألت يسرا عن الحقائب، وقالت لها سماح "مايان السيد" إن الحقائب فى الكورنيش، وطلبت منهم أن يناموا الليلة وبعد ذلك يذهبون لجلب الحقائب، ويبحثون عن طنط سوسو، وعندما نام أكرم اتصل به عونى زميله وأبلغه أن المناقصة خسرها.

ويشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

ويعرض مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة على قناة cbc الساعة 4.30 مساء والإعادة الساعة 11 مساء والساعة 6.15 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، فيما يعرض على قناة cbc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 12.30 صباحاً والساعة 8 صباحاً والساعة 2.15 ظهراً، بجانب عرضه على منصة watch it الساعة 5.10 مساء.