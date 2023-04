شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 8.. شهيرة تحاول تبرئة نفسها أمام ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 8 من مسلسل جميلة والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاج وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023، محاوله شهيرة أو سوسن بدر اقناع جميلة بالتخلي عن افتعال المشاكل بينهما، ولكن الأخيرة تؤكد لها أن ما تفعله مجرد رد فعل على ما حدث وتعدها بتقصي حقيقة الأمر لكشف نوايا شريف الخبيثة.

تطلب شهيرة من جميلة مسامحة شريف ولكن ريهام حجاج تؤكد أنها لم تسامحه ولن تفعل مثل ما فعلت هي مع والدها، وتحاول شهيرة تبرئة نفسها أمام جميلة، ويبدو عليها أنها غير مقتنعة بالدليل وتكشف لها اتفاقها مع داليا لإخفاء الامر وتفاجئها بتصرف داليا المضاد لاتفاقهما.

وتحاول شهيرة الدفاع عن نفسها بقوه ومدى حبها لوالدها تحاول شهيرة الانصراف ولكن جميلة تطلب منها الجلوس لحل باقي الأمور المعلقة بينهما.

قصة مسلسل جميلة

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

ويعرض مسلسل جميلة على قناة cbc الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 8.30 صباحاً، وتعرض على قناة cbc دراما الساعة 7.30 مساء والاعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 6.45 صباحاً والساعة 1 ظهراً، و قناة ON الساعة 11.30 مساء والاعادة الساعة 5 صباحاً، وعلى قناة on دراما الساعة 8.45 مساء والاعادة الساعة 12.30 صباحاً والساعة 11.45 صباحاً، وعلى قناة الحياة الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحاً، بجانب العرض على منصة watch it الساعة 6.30 مساء.