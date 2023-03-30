شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 8.. الكبير ينقذ مربوحة ويعبر عن حبه لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ "الكبير" أحمد مكى فى البحث عن مربوحة بعد مغادرته لمنزل أحمد السقا، فى 3 أماكن متواجد بها العربية الأنتيكا التى ركبتها مربوحة مع خاطفها فخرى، خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوى 7.

ووصل لأول منزل فتح له خاطف مربوحة لكن بشكل متنكر كأنه عجوز يجلس على كرسى متحرك، وكان فى الخارج يلتقط نفادى "حاتم صلاح" سيلفى وكانت مربوحة فوق وهى مربوطة تحاول تستنجد بهم، وعند خروج الكبير ليتجه إلى منزل آخر مسك الموبايل واسترجع ذكرياتهما معا ويتفرج على الصور حتى أخذ باله أن مربوحة ظهرت فى الصورة التى أخذها نفادى فى الخلف، ورجع مسرعا لينقذها وبالفعل أنقذها وعبر عن حبه لها.

يعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.