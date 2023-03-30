شكرا لقرائتكم خبر عن سره الباتع الحلقة 9.. أهالى شطانوف ينقذون حامد من تنفيذ الإعدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل " سره الباتع " للمخرج خالد يوسف المعروضة على قناة أون دراما لقاء جمع الجنرال الفرنسي بحامد طالبا منه الإرشاد عن أصحابه، واثناء المحاكمة لم يحضر كل أهل القرية، ولكن الجنود الفرنسيين اخذوا الأهالي بالقوة وبدأت المحاكمة، واجتمع أهالي القرية بالقوة ولكنهم اعترضوا، ولكن يحكم على حامد بالإعدام وتتوجه صافية للجنرال الفرنسي وتؤكد له بطلان المحاكمة وأنها ظالمة، وينتصر أهل القرية ويتمكنون من إنقاذ حامد قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه.

وكانت قد بدأت الحلقة بحكي صلاح عبد الله لأحمد فهمي عن الرئيس جمال عبد الناصر مع استعراض مشاهد من جنازته التي كانت مهيبة، وكيف خيم الحزن على مصر كلها .

كما شهدت الحلقة الماضية كثيرا من الأحداث، سواء الأحداث القريبة أو الأحداث التاريخية البعيدة ، فقد بدأت الحلقة بظهور عصابة يتزعمها عمرو عبد الجليل مستغلة انشغال الشرطة وكل اجهزة الدولة بثورة يناير ويسلط رجاله لسرقة المتحف المصري بميدان التحرير .

وشهدت الحلقة أبضا الاستعدادات لمحاكمة السلطان حامد ( أحمد صلاح السعدني ) وأمر القائد الفرنسي أن تكون محاكمته علنية حتي يرهب اهل القرية، ولا يتجرأ أحد فيما بعد لقتل أي جندي فرنسي ، ويعين القائد الفرنسي العالم كليمونت ليكون محاميا مدافعا عن حامد لتكون المحاكمة شرعية .

ويقابل كليمونت حامد في محبسه قبل الدفاع عنه ، ويدور بينهما حوار حول العدالة والمحاكمة ، ويظهر حامد لكليمونت شجاعة وعدم اكتراث باعدامه فشجاعته نادرة على حد قول كليمونت .

وكانت قد شهدت الحلقة ظهور المخرج خالد يوسف محذرا من سرقة المتحف المصري ومناديا بالتحرك السريع من اجل انقاذ الاثار المصرية ، وبالفعل يتحرك الجيش المصري العظيم وعدد من المتظاهرين الوطنيين لإنقاذ المتحف .

وشهدت الحلقة أيضا عرض مشاهد حقيقية من ثورة 25 يناير وأحداث يوم جمعة الغضب ، وفي مشهد لقيادي من الجماعة المحظورة يكشف نية الجماعة الارهابية وكيف أنهم ركبوا على الثورة وكان موقفهم قائما على العدد الذي سوف ينزل للثورة ، وكان لديهم خطتان إحداهما احداث خراب وحرائق واقتحام اقسام الشرطة وحرقها .

كما شهدت الحلقة ايضا سرقة المتحف المصري وهي الواقعة الحقيقية التي حدثت وقت ثورة 25 يناير، فقد بدأت الحلقة بتوجيه عمرو عبد الجليل عالم الآثار المعروف بتوجيه عصابته لسرقة المتحف .

كانت قد شهدت الحلقات السابقة الكثير من الأحداث والمعارك ما بين الفرنسيين والمماليك، وبعد هزيمتهم شر هزيمة هرب المماليك من قرية شطانوف ونابليون يجعلها مقرا للحملة ويعد قائدا من قواده بحكمها من بعده ويسلمه القلعة الجديدة ، ويجتمع اهل القرية جميعا ويتناقشون سويا حول موقفهم من الحملة وهل يبدأون بالهجوم على الحملة أم يستسلمون وينقسم اهل القرية قسمين ما بين مؤيدين للفرنسيس ومعارضين لهم يطالبون بمواجهتهم .

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

والمسلسل يعرض علي قناة الحياة في العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on في الحادية عشر ونصف.