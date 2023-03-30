شكرا لقرائتكم خبر عن سره الباتع الحلقة 9.. صلاح عبد الله يروى لحامد عن عظمة جنازة الزعيم جمال عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف والذى يعرض على قناة أون دراما، بحكى صلاح عبد الله لأحمد فهمى عن الرئيس جمال عبد الناصر مع استعراض مشاهد من جنازته التى كانت مهيبة، وكيف خيم الحزن على مصر كلها .

وكانت الحلقة الماضية شهدت كثيرا من الأحداث، سواء فى الأحداث القريبة أو فى التاريخية البعيدة، فقد بدأت الحلقة بظهور عصابة يتزعمها عمرو عبد الجليل مستغلة انشغال الشرطة وكل أجهزة الدولة بثورة يناير ويسلط رجاله لسرقة المتحف المصرى بميدان التحرير.

وشهدت الحلقة أيضا الاستعدادات لمحاكمة السلطان حامد (أحمد صلاح السعدنى)، وأمر القائد الفرنسى أن تكون محاكمته علنية حتى يرهب أهل القرية، ولا يتجرأ أحد فيما بعد لقتل أى جندى فرنسى، ويعين القائد الفرنسى العالم كليمونت ليكون محاميا مدافعا عن حامد لتكون المحاكمة شرعية .

ويقابل كليمونت حامد فى محبسه قبل الدفاع عنه، ويدور بينهما حوار حول العدالة والمحاكمة، ويظهر حامد لكليمونت شجاعة وعدم اكتراث بإعدامه فشجاعته نادرة على حد قول كليمونت .

وكانت الحلقة شهدت ظهور المخرج خالد يوسف محذرا من سرقة المتحف المصرى ومناديا بالتحرك السريع من أجل إنقاذ الآثار المصرية، وبالفعل يتحرك الجيش المصرى العظيم وعدد من المتظاهرين الوطنيين لإنقاذ المتحف .

وشهدت الحلقة أيضا عرض مشاهد حقيقية من ثورة 25 يناير وأحداث يوم جمعة الغضب، وفى مشهد لقيادى من الجماعة المحظورة يكشف نية الجماعة الإرهابية وكيف أنهم ركبوا على الثورة وكان موقفهم قائما على العدد الذى سوف ينزل للثورة، وكان لديهم خطتان إحداهما إحداث خراب وحرائق واقتحام أقسام الشرطة وحرقها .

كما شهدت الحلقة أيضا سرقة المتحف المصرى وهى الواقعة الحقيقية التى حدثت وقت ثورة 25 يناير، فقد بدأت الحلقة بتوجيه عمرو عبد الجليل عالم الآثار المعروف بتوجيه عصابته لسرقة المتحف .

وكانت الحلقات السابقة شهدت الكثير من الأحداث والمعارك ما بين الفرنسيين والمماليك، وبعد هزيمتهم شر هزيمة هرب المماليك من قرية شطانوف ونابليون يجعلها مقرا للحملة ويعد قائدا من قادته بحكمها من بعده ويسلمه القلعة الجديدة، ويجتمع أهل القرية جميعا ويتناقشون سويا حول موقفهم من الحملة وهل يبدأون بالهجوم على الحملة أم يستسلمون وينقسمون اهل القرية قسمين ما بين مؤيدين للفرنسيين ومعارضين لهم يطالبون بمواجهتهم.

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، حسين فهمى، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالى، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسنى، ناهد رشدى، أيمن عزب، أيمن الشيوى، مفيد عاشور، مجدى فكرى، محمد الصاوى، ميسرة، صبرى عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمى، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدى سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومى، السورى نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربى، ميدو عادل، ألحان المهدى، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هانى، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمى جلال، عمرو موسى، فاروق خالد، عمرو عمروسى، محمود عزازى، محمود الشرقاوى، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمى، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكى، بيومى فؤد، شريف الدسوقى، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامى طارق العوضي.

وتدور الأحداث حول الشاب الذى يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود فى إحدى قرى الريف المصرى، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما فى مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهى وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط فى يده، ولكن يقع الجنود فى ورطة عندما يقوم الشباب فى القرى التى يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

والمسلسل يعرض على قناة الحياة فى العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on فى الحادية عشرة ونصف مساء.