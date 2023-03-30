شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 8.. سوء فهم بين أحمد السقا ومكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوى 7، بوصول الكبير "أحمد مكى" لصاحب السيارة الأنتيكا فى عزبته واتضح أنه النجم أحمد السقا، وذلك لمعرفة مكان زوجته مربوحة.

وتحدث السقا أن مربوحة بالفعل موجودة فى العزبة و أنها فى قمة الجمال والرقى، وبعد كلام السقا بدأ الكبير يغضب واتضح أن السقا يتحدث عن الفرسة التى يقتنيها فى عزبته وعدد الأحصنة التى لديه، وفهم الكبير سوء الفهم الذى حدث بينهما، وأنه يسأله على زوجته.





ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.