شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 8: اعرف رد فعل عبد الجبار بعد صورة ابنته مع عصام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مجهول لعبد الجبار " جمال سليمان " صورة تجمع ابنته أنس " ندي موسي " وابن عصام أبوعصاية "هشام عاشور" وكان قد سرق تلك الصورة ابن عمه من مكتبه، عندما لمحه وهو يضعها في الدرج، ومن المؤكد أنه هو من قام بإرسالها لعبد الجبار، فكيف سيكون رد فعل عبد الجبار تجاه إبنته ؟ هذا ماسنراه خلال أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 8.



مسلسل عملة نادرة الحلقة 8



مسلسل عملة نادرة الحلقة 8

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.