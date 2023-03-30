شكرا لقرائتكم خبر عن مصممة أزياء سوق الكانتو ترد على ربط البعض بين شكل الأزياء وpeaky blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصممة الأزياء مروة عبد السميع عن رد فعلها إزاء المقارنات التى عقدها عدد من رواد السوشيال ميديا بشأن تشابه أزياء مسلسل سوق الكانتو مع المسلسل الشهير peaky blinders بقولها : "الأمر لم يقلقنى على الإطلاق فهذا عادى، ولم أنزعج من ذلك، فنحن في النهاية نؤرخ لفترة كان هذا شكل الموضة فيها، وبالتالي أية أعمال أخرى بالنسبة لعشاق الأعمال الأجنبية في تلك الفترة ستكون على تلك الشاكلة مثل great Gatsby، و Amsterdam".

وأضافت : "وفى السينما العربية فيلم كيرة والجن على سبيل المثال أيضاً أزياؤه على تلك الشاكلة، فنحن لن نختلف لغرض الاختلاف فقط، ولكن مثلاً في الفئة الشعبية مثلما يحصل مع الفتوة أو مها نصار وغيرها ممن يرتدوا الأزياء الشعبية كانت الأزياء على طريقتنا في تلك الفترة".

استكملت : "ولأن المصادر في تلك الفترة قليلة للغاية، استغرقنا 3 شهور من البحث على المصادر المختلفة لنؤرخ لتلك الحقبة، وبالتالي رجعنا إلى كل أعداد مجلة المصور، بالإضافة إلى كل الصور المطبوعة الموجودة في استوديو مصر عن تلك الفترة".



سعد باشا زغلول



صور لعائلة مصرية فى تلك الفترة



شكل الأزياء



الأزياء فى تلك الفترة

ويعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة اليوم على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.