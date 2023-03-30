شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8: هل تشهد عمليات إرهابية فى تل شبورة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهب الأخوة المسيحيون في تل شبورة خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل حضرة العمدة ، للكنيسة كي يصلوا ويتحدثون لأبوهم ، وأثناء ذلك كان أفراد من جماعة الإخوان المسلمين يتحركون في إتجاه الكنيسة علي موتوسيكلات، وعندما وصلوا أمام باب الكنيسة أصبح صوت الموتوسيكلات أعلي مما جعل الخوف يدب في قلب الحضور، فهل سيقوموا بعملية إرهابية ويفجرون الكنيسة، هذا ماسيظهر خلال أحداث الحلقة الثامنة .

مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.