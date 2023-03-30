شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الحلقة 8 من مسلسل رسالة الإمام على قناة dmc وcbc والحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوي على شاشة قناة dmc الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحا، وتعرض على قناة cbc الساعة 12.15 صباحاً والإعادة الساعة 5 صباحاً، أما على قناة الحياة الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 9.15 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 6.30 مساء.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نضال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى ـ جوهر.

وقررت الشركة المنتجة الاستعانة بمراجع تاريخى يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، لاسيما أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين فى البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

وأكد محمد هشام عبية، المشرف العام على كتابة مسلسل رسالة الإمام، أن المسلسل يتناول آخر 6 سنوات من حياة الإمام الشافعي، والتي قضاها في مصر، وتأثره بالحضارة المصرية، والتي امتدت حتى يومنا، متمنيا أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور بعد المجهود المبذول فيه.

وأضاف محمد هشام عبية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن هناك 7 كتاب شاركوا في كتابة مسلسل الإمام، ثلاثة من سوريا وأربعة من مصر، مؤكدا أن هناك تعاونا وتناغما بين الكتاب.