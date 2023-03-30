شكرا لقرائتكم خبر عن صور إعلانات وفيلم صامت.. مروة عبد السميع تكشف طريقة عملها على أزياء سوق الكانتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرقت مروة عبد السميع مصممة أزياء مسلسل سوق الكانتو إلى كواليس العمل، مؤكدة أنه استغرق مجهوداً كبيراً بقولها : "استغرقنا 3 شهور من البحث على المصادر المختلفة لنؤرخ لتلك الحقبة، وبالتالي رجعنا إلى كل أعداد مجلة المصور، بالإضافة إلى كل الصور المطبوعة الموجودة في استوديو مصر عن تلك الفترة".

مصممة الأزياء مروة عبد السميع



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اعلانات فى تلك الحقبة

وأضافت لـ الخليج 365: "لم نقف عند ذلك، وإنما استمر عملنا على كل المصادر الممكنة لفترة، حاولنا إظهارها مثلما كانت، فمثلاً عدنا إلى كتب الأزياء، وبما ان العمل يحمل اسم سوق الكانتو أي أنه يتعرض إلى الأقمشة القادمة من أوروبا، ولأن القاهرة كانت قطعة من أوروبا مثلما تقول المصادر في تلك الفترة فكان أغلب الناس يرتدون أزياء مودرن عدنا إلى شكل الموضة في الغرب، أيضاً كان معنا أيضاً باحثين تاريخيين، لأننى كنا نؤرخ لتلك الفترة، بشكل الملابس فيها ومظهرها".

استكملت : ومن أهم المصادر فى عملنا أيضاً كان فيلم صامت عدنا إليه، استعرض شكل الحياة فى تلك الفترة لنحاول محاكاته فى الأزياء".



سعد باشا زغلول



صور لعائلة مصرية فى تلك الفترة



شكل الأزياء



الأزياء فى تلك الفترة

ويعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة اليوم على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.