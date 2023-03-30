شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى: اتعاون مع المؤلف فى اختيار أسماء شخصيات أعمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد العوضى خلال تصريحات خاصة لموقع الخليج 365 عن كواليس إختيار أسماء شخصياته الذى يقدمها من جابر الكوماندا في ضرب نار، وقبلها الخديوي في اللى ما لوش كبير، وبروسلى في الجزء الثالث من كلبش.

وقال : "دوماً أكون حريصا في اختيار أسماء الشخصيات الذى أقدمها خلال أعمالى، وذلك بالتعاون مع المؤلف بالتأكيد، فأحرص على أن تكون تلك الأسماء لها علاقة بالشخصية في المقام الأول وتدور حولها، وتكون معبرة عنها أولاً، وثانياً يهمني بالتأكيد أن تكون تلك الأسماء لها علاقة بالناس والمشاهدين و"تعلق" معاهم، وهو ما حالفنى فيه التوفيق خلال الأعمال السابقة، وأعتبره شيء جيد لصالح العمل وليس لصالحي فقط".



العوضى

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

ويعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.