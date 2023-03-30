شهد برمدا ترزق بمولودتها الأولى وتطلق عليها هذا الإسم

كتب امير فتحي في الخميس 30 مارس 2023 05:47 مساءً - رُزقت الفنانة السورية شهد برمدا بمولودتها الأولى من زوجها لاعب المنتخب السوري لكرة القدم أحمد الصالح . أعلن أحمد الصالح الخبر بصورة نشرها عبر حسابه على موقع “انستجرام” جمعته بمولودته “تاج”، ظهر بها وهو يحملها بين ذراعيه . وكتب أحمد الصالح في تعليقه على الصورة: “إنّ البيوتَ إذا البناتُ نزلْنَها، مثلُ السماءِ تزيّنتْ بنجومِها” . تابع: “الحمد لله على عطائِه وفضلهِ وكرمهِ .. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. رزقني الله تعالى بـ مولودة أسميتها (تاج)” . أضاف “الصالح” داعيا لابنته ولزوجته شهد برمدا: “أسأل الله أن يُنبتها نباتًا حسنًا .. ألف الحمد لله على سلامتك أم (تاج) حبيبي وروحي وكل دنيتي وأحلى مامي بالكون .. بحبكن كتير” .

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