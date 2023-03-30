ماجد المصري: “كان نفسي أعمل دور شريف منير في هذا الفيلم”

كتب امير فتحي في الخميس 30 مارس 2023 03:50 مساءً - كشف الفنان ماجد المصري عن وجود بعض الأدوار التي قدمها زملاؤه وكان يرغب هو في تقديمها، مؤكدا على أنه لم يندم على عدم مشاركته بها .

أشار ماجد المصري خلال استضافته في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم إلى أن أحد هذه الادوار التي كان يحب أن يقدمها، هو دور الفنان شريف منير في فيلم “ولاد العم” .

فقال: ” كان نفسي أعمل الدور ده .. دور مميز وشخصية شريف منير كانت جيدة بشكل كبير” .. مضيفا أنه كان يتمنى أيضا تجسيد شخصية الفنان خالد الصاوي في مسلسل “اللي مالوش كبير” .

وفي سياق آخر يشارك الفنان ماجد المصري في موسم رمضان 2023 بمسلسل “ضرب نار”، مع النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .

حيث يجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية “زيدان”، وهو رجل أعمال تواجهه العديد من المفارقات التي تدخله في صراعات عديدة .

ومسلسل “ضرب نار” بطولة: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، ماجد المصري، بدرية طلبة، هدى الإتربي وغيرهم .