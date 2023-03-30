شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالي عن مشاركتها في مسلسل "جعفر العمدة": كنت متخوفة جدا من دور نرجس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة منة فضالي عن مشاركتها في مسلسل "جعفر العمدة" الذي يعرض حاليا في الموسم الدرامي الرمضاني، قائلة: "كنت متخوفة جدا من الدور لأنه كوميدي وأنا لم أقدم هذا النوع من قبل، والمخرج محمد سامي لما بعت لي دور نرجس قال لي لو بتمثليه كوميدي مش هيجيب ضحك فخليه يطلع بشكل طبيعي، وكل مشهد نقعد نعمل بروفات، وأنا اشتغلت معه من قبل في نسل الأغراب".

وتابعت خلال حلولها ضيفة في برنامج "نجوم رمضان أقربلك"، مع إنجي علي: "الفنانة هالة صدقي ودور (صفصف) يتعمل لها مسلسل لوحدها وهي في الحقيقة شخصية متصالحة مع نفسها وأي حاجة حلوة في الحياة ستجدها في هالة صدقي، وأحلى حاجة تعلمناها منها إن أي حاجة تحصل نرميها خلف ظهورنا وهي متفائلة دائما".

وعن إمكانية زواجها من رجل متزوج بأخرى، شددت منة فضالي: "لا يمكن طبعا أتجوز واحد متزوج، لا يمكن أكون زوجة ثانية إلا في حالة واحدة لو هذا الشخص الذي سأرتبط به كان متزوجا وزوجته توفيت أو مريضة أو لا تنجب، ولكن غير ذلك لا أحب أكون في هذا الوضع".

وعن تعاونها مع المخرج سامي، أشارت: "محمد سامي مخرج رهيب، وفعلا هو أسطورة في مجاله وهو البطل الحقيقي في كل المسلسلات ونحن بالنسبة له عرائس ماريونت ويعطيك الأداء والإيحاء، بتشتغلي مع مخرج شاطر جدا، وفي النهاية كلنا عملنا أدوارنا بشكل رائع وتعبنا".

وعن دورها في مسلسل "سره الباتع"، أشارت: "عندما قابلت الأستاذ خالد يوسف عرض عليّ دورين، وقال لي لما يكون عندي ممثل يقدر يعمل كل حاجة أشعر بالحيرة، وأنت مثل غادة عبد الرازق تقدري تقدمي أي دور، ولما قرأت قررت تقديم دور (فاطمة) لأنها شخصية إنسانية أوي وتمس المشاعر، والآخر كان دور شرير وأنا لم أحب تقديم هذا الدور، والموضوع مش بالبطولة ولكن بالدور، وممكن تعملي مشهدين أو ثلاثة في فيلم ويكون أحسن من البطولة، الدور بالكم وليس الحجم".