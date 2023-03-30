شكرا لقرائتكم خبر عن علي الكشوطي لـ"extra news": ذكاء أحمد أمين الفني في مسلسل الصفارة يحترم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علي الكشوطي، الناقد الفني، ورئيس قسم الفن باليوم السابع إن مسلسل "الكبير أوي 7" مسلسل لافت للأنظار منذ بداية عرض الحلقات الأولى وما زال متصدرا الأعمال الكوميدية في دراما المتحدة، مشيرًا إلى أن الحلقات تجذب الجمهور بشكل كبير بداية من رحلة "مربوحة" والكبير أوي للقاهرة وصعودهم لبرج القاهرة، حتى خطف "مربوحة"، فضلا عن المشاهد التي تألق فيها علاء مرسي في حلقة أمس، وغيرهم، مؤكدًا على تفاعل الجمهور مع أحداث هذا المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع والمقاهي.

وأضاف "الكشوطي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن دخول مربوحة ونفادي لمسلسل "الكبير أوي" فتح المجال بشكل أكبر، لافتًا إلى أن عرض الجزء السابع للمسلسل يؤكد على وجود رصيد كبير لدى الجمهور ويرتبط به الكثيرون منذ الصغر.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وأشاد الناقد الفني، بمسلسل "الصفارة" الذي يعد أحد أهم الأعمال الكوميدية الموجودة، متابعًا: "أحترم ذكاء الفنان أحمد أمين في اختياراته، ممثل شاطر ويستطيع التلون بشكل كبير، إذ أنه يقدم مجموعة شخصيات مختلفة داخل المسلسل من خلال فكرة الصفارة التي ترجعه لأي زمن يريده خلال 3 دقائق"، مشيرًا إلى أن الفنان أحمد أمين يفاجئ الجمهور بشخصياته المختلفة من سمين لمقدم مهرجانات وحفلات.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.