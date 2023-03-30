شكرا لقرائتكم خبر عن هل يظهر رشاد الحرامى حجة السوق في الحلقة الثامنة من سوق الكانتو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رشاد الحرامى "فتحى عبد الوهاب" في خلال الحلقة السابعة من مسلسل سوق الكانتو إلى مكان حجة السوق، وقام بالذهاب إلى المقابر، وتمكن من الحصول عليها بعد نبش القبر.



سوق الكانتو



سوق الكانتو

ومع حصول رشاد الحرامى على الحجة، هل سيستخدمها في خلال الحلقة الثامنة من العمل التي ستعرض اليوم، أو سيقوم بوضع خطة محكمة قبل كشفه عن وصوله إلى مكانها؟



سوق الكانتو



سوق الكانتو

يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة اليوم على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.