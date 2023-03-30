شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف رسالة الإمام: لست من هواة نظرية المؤامرة والهجوم عليه يطرح تساؤلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المؤلف محمد هشام عبية، المشرف العام على كتابة مسلسل رسالة الإمام، خلال مداخلة مع برنامج التاسعة علي شاشة القناة الأولى، إنه ليس من هواة نظرية المؤامرة ولكن الهجوم على المسلسل جعله يعيد التفكير في الأمر.

وأشار عبية إلى أن الصفحات على الفيس بوك التي استخدمت صورة خالد النبوي وهو يرتدي النظارة وتيقنوا أن الصورة من الكواليس وليس من المسلسل إلا أنهم لم يحذفوا الصور أو يوضحوا الحقيقة.

وأضاف عبية إلى أنه لم يكن يتوقع الهجوم لأن العمل يستعرض طبيعة المجتمع المصري وتأثير مصر والمصريين على فقة الإمام الشافعي وعلى مسلمين ومسيحين يعيشان في تناغم فلماذا الهجوم ومن الذي اغضبه مسلسل يقدم هذه الحالة؟.

منذ بداية عرض مسلسل رسالة الإمام، الذى يتناول فترة زمنية من حياة الإمام الشافعى، ويتم التأكيد على حبه وشغفه بالعلم وسعيه الدائم من أجل الحصول عليه، حتى وإن تطلب الأمر الترحال إلى مدن ودول أخرى سعيا وطلبا للعلم مهما اختلفت مجالاته.

ولد أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى فى غزة عام 150 هجرية، ونشأ فى مكة، وأتم حفظ القرآن الكريم وعمره سبعة أعوام، وحينما بلغ الثالثة عشرة من عمره كان قد حفظ الموطأ للإمام مالك، ولازمه فى المدينة 16 عاماً، وتتلمذ على يديه، فذاق من العلم ألوانا وأشكالا عديدة، حتى بات في سن صغيرة علما من أعلام عصره تفقهًا في الدين، فعمل على نشر مذهبه وعلمه في الأقطار الإسلامية كافة، وكانت له مجالس علم يحضرها العلماء ويقصدها الطلاب من كل مكان.

كان الإمام الشافعى منذ صغره محبا للعلم، ولهذا كان كثير الترحال بحثا عن العلم، فهاجر إلى المدينة المنورة طلبا للعلم عند الإمام مالك بن أنس، ثم ارتحل إلى اليمن وعمل فيها، ثم ارتحل إلى بغداد سنة 184 هـ.

ولم يكتف الإمام الشافعى بما حصل عليه من علم فى هذه الرحلات، بل عاد إلى مكة وأقام فيها 9 سنوات، وأخذ يلقى دروسه فى الحرم المكى، ثم سافر إلى بغداد للمرة الثانية، وقام بتأليف كتاب "الرسالة".

بعد ذلك جاء الإمام الشافعى إلى مصر سنة 199 هـ، وفيها أعاد تصنيف كتاب "الرسالة"، كما أخذ ينشر مذهبه الجديد، ويجادل مخالفيه، وكان له السبق فى التوفيق لأول مرة بين مدرسة أهل الحديث والأثر التى مثلها أستاذه الإمام مالك بن أنس الأصبحى.

ورحل الإمام الشافعى عن عالمنا وهو فى القاهرة عام 820م، عن عمر ناهز 53 عاما، وكان كثيرا ما يمرض، إلا أنه رغم ضعف جسده تميز بقوة الإيمان والتبحر فى العلم وعرف بالصلاح الشديد، ودفن فى ضريحه في تربة أولاد ابن عبد الحكم في القرافة الصغرى.

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.