شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة7 .. زيدان يقدم خاتم ألماظ لمهرة فى فرحها على جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل ضرب نار الحلقة 7 شهدت أحداثه رؤية جابر (أحمد العوضي) لمهرة (ياسمين عبد العزيز) برفقة زيدان (ماجد المصري) وهو ما أصابه بالضيق والغضب، وبعد حديثه مع مهرة عن عدم قبوله نزولها من سيارة رجل غريب، وبعد أن طلب منها الزواج، لم يتركهما زيدان، وإنما حرص على حضوره حفل زفافهما، وتقديم هدية ألماس إلى مهرة على الرغم من رغبته الأولى في الزواج بها، وتشهد حلقة اليوم رد فعل جابر ومهرة على مجيئه.



ضرب نار الحلقة 7

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار الحلقة 7 تعرض الليلة في الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.



ضرب نار

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.