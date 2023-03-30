أنغام لهذا الفنان: “بحبك من قلبي”

كتب امير فتحي في الخميس 30 مارس 2023 02:47 مساءً - أعربت الفنانة أنغام عن إعجابها بأداء الفنان محمد ممدوح في مسلسل “رشيد”، الذي يشارك به في موسم دراما رمضان 2023 .
كتبت أنغام في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” مشيدة بمحمد ممدوح: “رشيد الرائع النجم الموهوب محمد ممدوح، مش لاقية كلام يوصف جمال أدائك .. بحبك من قلبي” .
وفي سياق آخر كان قد أعلن منتج العمل مؤخرا عن انتهاء تصوير مسلسل “رشيد”، والذي استمر لمدة تصل إلى ثلاثة شهور متواصلة .
وتدور أحداث مسلسل “رشيد” في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على الجريمة والإثارة، وهو مكون من 15 حلقة .. ومن إخراج مي ممدوح شقيقة الفنان محمد ممدوح في أولى تجاربها الإخراجية .
ويشارك في بطولة المسلسل كلا من الفنانين: محمد ممدوح، ريهام عبدالغفور، تامر نبيل، خالد كمال، أشرف عبد الغفور وغيرهم .. فيما يظهر صلاح عبد الله وهالة صدقي كضيفَي شرف .
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