جورج وسوف يكشف تفاصيل آخر حديث مع نجله وديع قبل وفاته

كتب امير فتحي في الخميس 30 مارس 2023 02:47 مساءً - تحدث الفنان جورج وسوف في اللقاء الإعلامي الأول له بعد وفاة نجله “وديع” عن تفاصيل الحديث الأخير بينه وبين وديع قبل وفاته، والذي كان في مكالمة هاتفية جمعتهما .
قال جورج وسوف خلال استضافته في برنامج “مراحل” مع الإعلامي علي العلياني في إجابته على سؤال إن كان يتذكر آخر كلام صار بينهما: “طبعا بذكر، صحيت من النوم قالولي وديع راح على المستشفى بدو يشوف الحكيم ويرجع” .
تابع: “كلمته قالي بابا أنا نص ساعة وارجع على البيت، إنه رايح يعمل فحص يشوفه بعد العملية إنه كيف .. قالي نص ساعة وأكون بالبيت وهي النص ساعة” .
أضاف سلطان الطرب: “رحت على المستشفى غايب عن الوعي، شفت بعيني إنه مات قبل ما يقولولي إنه مات .. الله يرحمه” .
يذكر أن وديع جورج وسوف كان قد رحل عن عالمنا مساء الجمعة 6 يناير بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت تواجده في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في بيروت .
وذلك على خلفية خضوعه لعملية تكميم المعدة، والتي نتج عنها مضاعفات تسببت له في نزيف حاد وكان بحاجة إلى نقل دم إلا أن فصيلته فصيلة نادرة .
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