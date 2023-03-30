الموت يفجع الفنان محمد عز

كتب امير فتحي في الخميس 30 مارس 2023 02:47 مساءً - أعلن الفنان محمد عز عن وفاة والدته مساء يوم أمس الأربعاء في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كاشفا عن موعد ومكان صلاة الجنازة والعزاء .

كتب محمد عز في منشوره ناعيا والدته: “توفت إلى رحمة الله أمي الغالية .. صلاه الجنازة غدا بعد صلاة الظهر من مسجد صلاح الدين بعد كوبري الجامعة بالمنيل والعزاء غدا إن شاء الله بمسجد أسد ابن الفرات بشارع التحرير بالدقي .. اسألكم الدعاء” .

وشيعت منذ قليل جنازة والدة الفنان محمد عز من مسجد صلاح الدين بعد أداء صلاة الجنازة عليها، وظهر “عز” وهو يحمل نعش والدته وبدت عليه علامات الحزن والتأثر الشديدين .