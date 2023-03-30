شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة تتصدر تريند جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الحلقة الـ7 من مسلسل "علاقة مشروعة" للنجم ياسر جلال تريند جوجل، وذلك بمجرد عرض الحلقة أمس، حيث شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة و DMC ومنصة Watch it، بمشهد جلوس "عمرو" ياسر جلال مع "بثينة" مي عمر و "عاليا" داليا مصطفى، وكشف لهم حالة "أمجد" مراد مكرم الصحية والنفسية.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7.. تركت "عاليا" "عمرو"مع "بثينة" حتى تعطى والدتها الحقنة، وأخبرها بأنه يشعر بأنه يخون صديقه بعد الزواج منها، وأكدت "بثينة" له بأنه لا يخونه لأنه من البداية يحبون بعضهما وتزوجها بعد أن قام بتطليقها.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7 في اليوم التالى اتصل "أمجد" بـ "عمرو" واخبره بأن "بثينة" وافقت على الجلوس معه، وذهب إلى منزله مسرعاً، وقام باعطاء عقود الفيلا والسيارة بعد أن كتبهم بإسمها فى محاولة تقديم الاعتذار لها، واخذته وطلبت منه أن تحصل على وقت للتفكير لأنها غير مقتنعة بالعودة.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7 بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7.. تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.