لوسي: “شاكيرا اتعلمت الرقص مني”

كتب امير فتحي في الخميس 30 مارس 2023 12:50 مساءً - حلت الفنانة لوسي ضيفة في برنامج “العرافة” المذاع على قناة “المحور” وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والتي تحدثت من خلاله عن العديد من الامور التي تخص حياتها الفنية والشخصية .
أشارت لوسي خلال اللقاء إلى النجمة العالمية شاكيرا كانت قد تعلمت الرقص منها، وأن معظم من يرقصون الرقص الشرقي تعلموه منها .
فقالت: “كان الطبال بتاع شاكيرا يجي ياخد مني الحزام اللي هي بتشخلل بيه ويديني سيديهات، بديله حركات وبعرفه الرعشة وتقسيمة الوسط بتتعمل ازاي وبيروح يقول لشاكيرا” .
وبسؤالها عن تعليمها الرقص للفنانة غادة عبد الرازق، أجابت لوسي: “لأ أنا معلمتهاش، أنا وقفت معاها وقولتلها دي بتترقص كده .. هي بتعرف ترقص بس عشان تبان إن هي رقاصة كان لازم اقولها قواعد الحتة دي” .
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