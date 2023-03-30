فنانة مصرية شهيرة: “اتعرض عليا بطولة فيلم جنسي في هوليوود واظهر عارية تماما”

كتب امير فتحي في الخميس 30 مارس 2023 12:50 مساءً - كشفت الفنانة نهى العمروسي عن تلقيها عرضا لبطولة فيلم في هوليوود يتضمن ظهورها عارية تماما في أكثر من مشهد، معربة عن صدمتها في ذلك الوقت من تلقيها عرض بطولة في هوليوود .
قالت نهى العمروسي خلال استضافتها في برنامج “VIP” المذاع على قناة “هي” وتقدمه المذيعة أميرة بدر: “كان فيلم في هوليوود، ومش مشهد ومكنش عاري بس .. الكلام كان شوفوا دوبليرة في المشاهد دي لأن الكلام ده ميدخلش العقل ولا ينفع على مستوى الاحتراف” .
وأشارت إلى أنها كانت قد تلقت عرضين لتقديم أدوار في هوليوود، وتم ترشيحها بعد قيامها بعمل تجارب أداء في فيلا بمنطقة المعادي لدى شخص مصري يتواصل مع شركة الإنتاج، مضيفة أن الفنان الراحل عبد الله محمود كان سيشاركها بطولة أحد الأفلام .
وعن موقفها تجاه هذا العرض، علقت “العمروسي”: “أنا موافقتش لإني مكنتش هرجع مصر، وكنت ساعتها متجوزة، علشان أنا مصرية ومسلمة مش هينفع .. الفكرة أغرتني للحظة الشيطان لعب لعبته معايا وبعدين خدت القرار” .
https://www.facebook.com/watch/?v=1165826614106207&t=152
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