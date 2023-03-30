شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7.. إصابة مراد مكرم بكدمات بعد تعرضه لحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7 ، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة و DMC ومنصة Watch it، بعد تعرض "أمجد" مراد مكرم لحادث تصادم بسيارة نقل على الطريق.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7 ..تلقى "عمرو" ياسر جلال اتصالا هاتفيا يفيده بحادث صديقه وشريكه "أمجد" وذهب إلى المستشفى، ولكن حالته كانت جيدة حيث أصيب بكدمات فقط، واصطحبه "عمرو" إلى الفندق الذى يقطنه، وأخبره أن الحادث ليس بسبب احتساء الكحول ولكنه كان يفكر فى "بثينة" مي عمر.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7 بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7 تدور قصته فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.