شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 8.. رد فعل جابر بعد حضور زيدان حفل زفافه على مهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 8، بعد الأحداث التشويقية التي شهدتها الحلقة الماضية، حيث عاد جابر (أحمد العوضي) إلى القاهرة وتحديدا إلى شبرا، ووافق على العمل في الأدوية المغشوشة برفقة سامي (أحمد الرافعي)، وانتهت الحلقة على زواج جابر بمهرة وسط حضور أهل المنطقة وأصدقائهم المقربين، ولكن الحلقة انتهت على مشهد صادم، وهو حضور زيدان (ماجد المصري) حفل الزفاف.



زواج جابر ومهرة من مسلسل ضرب نار



مسلسل ضرب نار الحلقة 8



مسلسل ضرب نار الحلقة 8



مسلسل ضرب نار الحلقة 8



مسلسل ضرب نار الحلقة 8



مسلسل ضرب نار الحلقة 8



مسلسل ضرب نار الحلقة 8



مسلسل ضرب نار الحلقة 8



مسلسل ضرب نار الحلقة 8



مسلسل ضرب نار الحلقة 8



مسلسل ضرب نار الحلقة 8



مسلسل ضرب نار الحلقة 8



مسلسل ضرب نار الحلقة 8



مسلسل ضرب نار الحلقة 8

أحداث مسلسل ضرب نار 8

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 8، معرفة رد فعل جابر بعد حضور زيدان حفل الزفاف وتقديمه لمهرة خاتم ألماظ، وهل تقبل مهرة تلك الهدية أم ترفضها، وهل هيأثر حضوره على علاقة جابر ومهرة؟، وهل زيدان سوف يبتعد عن مهرة بعد زواجها؟، أو يظل يطاردها؟، كما أنه من المفترض أن تشهد الحلقة أيضا بداية عمل جابر بشكل رسمي برفقة سامي في الأدوية المغشوشة.



مسلسل ضرب نار

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.