شكرا لقرائتكم خبر عن مربوحة و"الأطقمة" قصة حب لا تنتهى فى الكبير أوى 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت مربوحة "رحمة أحمد" أثناء تجولها مع الكبير "أحمد مكى" فى المول خلال أحداث مسلسل الكبير أوى 7، أن يعطيها أموالا لتشترى ملابس جديدة.

وأمام المحل قالت مربوحة له:" والنبى يا كبير تدخلنى الدكان ده"، ليرد عليها قائلا:"دكان طبعا لفت نظرك الأطقمة إحنا مش قفلنا الموضوع ده لآخر العمر" فى إشارة منه إلى الملابس الغريبة التى ارتدتها فى الجزء السادس العام الماضى وارتدت أكثر من 7 أطقمة، كما أعطاها 200 جنيه لشراء ما تريده و تعود بخمسة وعشرين جنيه باقى ليتبقى معها 175 جنيها.



الكبير اوي 7



الكبير اوي 7

قصة مسلسل الكبير اوى 7 قصة مسلسل الكبير اوى 7

وتدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.