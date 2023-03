شكرا لقرائتكم خبر عن حلقات أقل لـ الموسم الثانى من House of the Dragon.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتكون الموسم الثاني من سلسلة House of the Dragon من ثماني حلقات، أي أقل بحلقتين من الموسم الأول من المسلسل المشتق من السلسلة الأصلية Game of Thrones، وهذا جزء من خطة طويلة المدى للمسلسل، والتي تتضمن عن إعلان شبكة HBO في الإعلان عن موسم ثالث لـ العمل قبل طرح حلقات الموسم الثانى.

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يوشك فيه الإنتاج على البدء في الموسم الثاني في المملكة المتحدة، لـ طرح حلقات الموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon في خلال عام 2024.

وكان قد كشف المتتج التنفيذى لمسلسل House Of The Dragon،رايان كوندال، أن الموسم الثاني من العمل المشتق من السلسلة الرئيسية Game of Thrones سيضم خمسة تنانين جدد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، العمل الذى يطرح على شبكة HBO.

ووفقًا لمجلة هوليوود ريبورتر، لم يوضح كوندال هويات أو فرسان هذه التنانين الخمسة، كما أكد كوندال أن إنتاج الموسم الثاني من العرض سيبدأ "قريبًا"، بينما لم يتم الإعلان عن تاريخ طرح الحلقات الجدسدة، ولكن من المتوقع أن يصل الموسم القادم من House Of The Dragon في خلال عام 2024.

كما ظهرت بطلتا مسلسل House Of The Dragon ، الممثلة الشابة إيميلى آلكوك، والممثلة العالمية إيما دارسي، اللتان تشاركتا في لعب شخصية الأميرة رينيرا تارجارين، وهما تحملان جائزة الـ جولدن جلوبـ بعد فوز المسلسل في أولى مواسمه بجائزة أفضل مسلسل دراما.

بعدما حازت الحلقة العاشرة والأخيرة من الموسم الأول لمسلسل House Of The Dragon على إعجاب المشاهدين، التي عرضت تحت اسم Black Queen يوم الأحد 23 أكتوبر من العام الماضى 2022، وكان قد تم تسريب الحلقة قبل أيام قليلة مما أدى إلى رد من HBO، وجاء في البيان: "نشعر بخيبة أمل لأن هذا الإجراء غير القانوني قد عطّل تجربة المشاهدة لمحبي العرض المخلصين".

وكان قد طرح مسلسل House Of The Dragon يوم 21 أغسطس من العام الماضى 2022، وتكون المسلسل من 10 حلقات، وصلت مدتها من 45 إلى 60 دقيقة، وأكثر في بعض الحلقات، ووصلت تكلفة إنتاج مسلسل House Of The Dragon إلى أكثر من 300 مليون دولار في المجمل.

وكان قد تم تصوير مسلسل House Of The Dragon في عدة دول حول العالم منهم البرتغال، وكرواتيا، وعدة مواقع في المملكة المتحدة، وعدة بلدان في أسبانيا، وبدأ العاملين على السلسة اختيار أبطال House Of The Dragon من يوليو من عام 2020، وحتى ويوليو من العام التالى 2021، واستغرق تصوير المسلسل الجديد المنتظر أقل من عام، حيث بدء ما بين أبريل من عام 2021، إلى فبراير من العام الجارى 2022.

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.